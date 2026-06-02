La Maremma brinda a Bruxelles: la birra alle castagne di Santa Fiora protagonista per gli 80 anni della Repubblica

L’eccellenza agroalimentare toscana sbarca nel cuore istituzionale dell’Unione Europea per celebrare un traguardo storico nazionale. In occasione dell’ottantesimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la birra artigianale della nostra regione è stata scelta per rappresentare il ‘Made in Italy’ durante i festeggiamenti ufficiali della Festa della Repubblica a Bruxelles. L’evento si svolge all’interno del palazzo di Avenue Legrand, residenza ufficiale dell’Ambasciatrice d’Italia in Belgio, Federica Favi.

La Maremma sul podio europeo

A tenere alto il vessillo della Toscana in questa prestigiosa vetrina internazionale è il Birrificio Ad-Meata Brew House, realtà produttiva situata a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. L’azienda maremmana partecipa alla degustazione grazie al trionfo ottenuto a Birra dell’Anno 2026, il prestigioso concorso nazionale curato da Unionbirrai. Il birrificio si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria ‘Birra alle Castagne’ grazie alla sua creazione denominata ‘La Gatta’, un prodotto profondamente legato alle materie prime e alla cultura del proprio territorio d’origine.

La spedizione oltreconfine è il frutto di una stretta sinergia tra Unionbirrai e Cia-Agricoltori Italiani, nata con il preciso obiettivo di inserire il comparto brassicolo indipendente all’interno della narrazione della qualità agroalimentare italiana. La selezione presentata a Bruxelles offre uno spaccato di un settore che negli ultimi trent’anni ha consolidato la propria autorevolezza e riconoscibilità nel mondo. I prodotti portati in Belgio derivano da una severa selezione effettuata durante l’edizione 2026 del concorso, che ha visto sfidarsi produzioni suddivise in 46 categorie distinte, vagliate da una giuria di esperti e degustatori di livello internazionale.

Il valore del Made in Italy indipendente

A guidare la delegazione a Bruxelles è il segretario generale di Unionbirrai, Simone Monetti, il quale ha espresso profonda soddisfazione per il valore istituzionale dell’iniziativa. Queste le sue dichiarazioni integrali: “Portare la birra artigianale italiana dall’Ambasciatrice d’Italia a Bruxelles, nel giorno della Festa della Repubblica e nell’anno dell’ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946, ha un valore particolarmente significativo – dichiara Monetti –. Significa raccontare un’Italia produttiva, creativa e indipendente, capace di esprimere qualità attraverso le proprie comunità, i propri territori e le propri imprese. La birra artigianale italiana è ormai parte pienamente riconosciuta del patrimonio agroalimentare nazionale e occasioni come questa consentono di farla conoscere in un contesto istituzionale europeo di grande prestigio. Desideriamo ringraziare Cia-Agricoltori Italiani – aggiunge il segretario generale Unionbirrai – per aver reso possibile questa presenza e per aver voluto includere le birre artigianali italiane all’interno di un racconto corale del Made in Italy. È un segnale importante, perché la birra artigianale nasce dall’incontro tra competenza brassicola, filiera agricola, cultura del territorio e capacità di innovare. Brindare alla Repubblica con queste birre significa anche rendere omaggio al lavoro di tanti piccoli produttori indipendenti che ogni giorno contribuiscono alla qualità e alla reputazione dell’Italia”.

Il contributo toscano si inserisce in un ricco mosaico di produzioni d’eccellenza provenienti da svariate regioni della penisola, che Monetti ha sintetizzato evidenziando la maturità del movimento: “Quella che arriva a Bruxelles – conclude Monetti – è una fotografia della straordinaria varietà della birra artigianale italiana: basse fermentazioni, luppolate moderne, birre alle castagne, scure, saison, produzioni a baixa gradazione e analcoliche, interpretazioni territoriali e collaborazioni. È la dimostrazione di un movimento maturo, vivo, capace di parlare al consumatore contemporaneo senza perdere il legame con le proprie radici”.