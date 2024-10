Getting your Trinity Audio player ready...

Festival nazionale economia civile, Siena e Firenze in top ten ‘Ben vivere 2024’

Siena seconda e Firenze quinta in Italia nella classifica 2024 della sesta edizione del ‘Rapporto sul ben vivere e la generatività delle province italiane 2024’. Rapporto presentato sabato 5 ottobre oggi a Firenze nel corso del festival nazionale economia civile.

Ricerca coordinata da NeXt Economia, con il supporto del Festival nazionale dell’economia civile, di Federcasse Bcc-Cr e di Avvenire”e il finanziamento di Fondo Sviluppo.

Pordenone al primo posto. Nella top 10 ci sono quattro nuovi ingressi: Trieste – quarta (+19), Rimini – settima (+23), Udine – ottava (+11), Parma – nona (+2). Ad uscirne, invece, sono le province di Bologna (-3), Prato (-8), Gorizia (-3) e Ancona (-11). A completare la top ten Trento in sesta posizione (+1). Ai piedi della classifica si collocano alcune delle province del Sud Italia: Crotone e Reggio Calabria occupano rispettivamente l’ultimo e il penultimo posto. Taranto perde due posizioni rispetto al 2023 e scende al terzultimo gradino. Nella Flop 10 anche Caltanissetta (+1), Foggia (+3), Catania (-3) e Napoli (+3).

Dalla ricerca emerge che le dimensioni del BenVivere che subiscono fra il 2023 e il 2024 una maggiore contrazione sono ‘demografia e famiglia’ (-2,44), ‘legalità e sicurezza’ (-2,13) e ‘economia e ‘inclusione (-1,70)’. Al contrario le dimensioni nelle quali si registra il miglioramento più consistente riguardano l”accoglienza’ (+2,83), il ‘lavoro’ (+1,97) e l”impegno civile’ (+1,13). Infine, un aumento del livello fra le due annualità si osserva anche nella ‘salute’ (+0,76) e nei ‘servizi per le persone’ (+0,49).

Festival nazionale economia civile kermesse che si è ormai accreditata come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, la fiducia, la comunità, la reciprocità, il bene comune e la pubblica felicità.

Festival che vede protagoniste le borse di inclusione al femminile realizzate dalla Cooperativa Manusa di Pistoia aderente a Confcooperative Toscana.

E’ una storia di inclusione sociale e di lavoro al femminile, come spiega Silvia Gentili, che di Manusa è la presidente: “Uno dei nostri principali obiettivi è quello di creare opportunità occupazionali dignitose e gratificanti, ponendo particolare attenzione alle lavoratrici più fragili, come quelle che rientrano nelle categorie della Legge 68 del 1999 o che vivono condizioni familiari faticose”.

La cooperativa sociale Manusa dà occupazione a 24 lavoratrici: oltre il 50% appartengono a categorie protette. “Alcune di loro – spiega Gentili – hanno nel tempo maturato le competenze professionali per realizzare prodotti nel settore moda e non è stato quindi un problema effettuare interventi per personalizzare le borse che vengono distribuite all’evento. Per loro è un’ulteriore occasione di soddisfazione, che conferma la capacità di essersi reinserite nel mondo del lavoro dal quale sono state in passato escluse. Si può considerare come un’ulteriore attivazione che contribuisce a sentirsi protagoniste nel tessuto sociale”.