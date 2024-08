Getting your Trinity Audio player ready...

Just Eat: “Nostra priorità sempre stata sicurezza rider”

Just Eat interviene dopo le dichiarazioni di Filt Cgil Firenze-Prato-Pistoia.

Filt Cgil: “L’algoritmo di Just Eat sanziona rider per ‘low performance. È inaccettabile. I calcoli non tengono conto delle condizioni di traffico e sicurezza, e le pause non sono tempo perso ma necessarie, specialmente con la calura estiva. Si pretendono tempi da Pogačar al Giro d’Italia:

La replica di Just Eat: “Just Eat intende precisare che ha sempre mantenuto un dialogo aperto e costruttivo con le organizzazioni sindacali, e continua a farlo. L’azienda è inoltre impegnata a migliorare continuamente il trattamento dei rider, sia in termini di sicurezza che di condizioni di lavoro“.

Quindi: “In riferimento a quanto riportato dalla Filt Cgil territoriale, è importante precisare che le contestazioni recentemente recapitate hanno riguardato una percentuale ridotta della flotta, individui che si sono distinti per comportamenti sistematicamente poco collaborativi e non allineati con le esigenze aziendali. Queste misure sono state adottate solo dopo ripetuti tentativi di dialogo e confronto con i lavoratori coinvolti, e rappresentano l’ultimo passo di un processo lungo, aperto e trasparente.

Inoltre, le procedure aziendali sono studiate per garantire un ambiente di lavoro sicuro ed equo, considerando tutte le possibili variabili che possono influenzare il lavoro su strada. Just Eat ha sempre avuto, ed ha, come priorità la sicurezza dei propri rider.

In riferimento al caldo, durante i mesi estivi, quando le temperature sono particolarmente elevate, Just Eat ha implementato un protocollo di emergenza che permette ai corrieri di richiedere pause addizionali per recuperare dal caldo e dalla fatica. L’azienda è costantemente in allerta rispetto alle ordinanze meteo e segue tutte le direttive istituzionali per tutelare la salute dei propri lavoratori”.

“Infine, Just Eat intente sottolineare che gli indennizzi relativi al rimborso chilometrico sono stati determinati in pieno accordo con le rappresentanze sindacali, nell’ambito della contrattazione di secondo livello e l’azienda rispetta pienamente tutti gli accordi e le normative vigenti.

Conclude Just Eat: “Just Eat continuerà a monitorare attentamente le condizioni di lavoro dei propri corrieri, garantendo il massimo supporto e implementando tutte le misure necessarie per rispondere alle loro esigenze e alle sfide che il lavoro di consegna comporta. L’azienda resta sempre disponibile al dialogo costruttivo e al confronto con tutte le parti coinvolte per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro”.