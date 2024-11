Tavolo moda in Regione, Giani: “Fare squadra contro la crisi”

Tavolo moda in Regione con le parti sociali e gli enti locali dopo la manifestazione di alcuni giorni fa organizzata dai sindacati.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Un incontro molto costruttivo da cui si alza una voce comune di tutta la Toscana per la difesa e il rilancio del sistema moda”. Incontro che “si aggiorna a lunedì prossimo per allargare il confronto anche ai parlamentari toscani, europarlamentari, oltre al direttore di Irpet e ai vertici toscani di Bankitalia per fornirci anticipazioni sullo studio che stanno svolgendo”.

Giani con assessore regionale economia Leonardo Marras e assessora lavoro e formazione Alessandra Nardini.

“Un incontro voluto per dare una scossa e un sussulto alle iniziative contro questo momento difficile che sta vivendo il settore e che coinvolge l’intera regione. Dalla Piana fiorentina all’Amiata, dal Valdarno aretino al comprensorio del cuoio”.

“Serve fare squadra a tutela di un ambito così cruciale per l’economia regionale, per il made in Italy e per l’occupazione di circa 140mila addetti”.

D’accordo con i rappresentanti delle categorie economiche, le organizzazioni sindacali, i sindaci e assessori presenti, Giani ha indicato due livelli su cui questo “fronte comune” dovrà muoversi sin da subito. “Da un lato occorre richiamare il Governo a interventi rapidi, a partire dalla legge di bilancio, finanziando accanto ad ammortizzatori sociali ad hoc che siano effettivamente applicabili e adeguati, anche misure di moratoria del credito e degli oneri fiscali. Dall’altro proseguiremo la riflessione già avviata sulle azioni della Regione tese a salvaguardare il nostro tessuto imprenditoriale, che proprio per le dimensioni e le caratteristiche, è una questione che riguarda la Toscana diffusa. La riflessione dovrà anche toccare l’interlocuzione con i grandi gruppo nazionali e stranieri attivi in Toscana che hanno un grande ruolo sulle dinamiche dell’intera filiera”.

“A metà dicembre convocheremo un vero e proprio forum in cui approfondire il dibattito, aprendolo al più ampio numero di voci per discutere sugli interventi che lo Stato, la Regione, i Comuni possono prendere per fronteggiare una crisi divenuta strutturale a causa di fattori geopolitici e dei cambiamenti dei consumi”.