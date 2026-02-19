Amministrative 2026 in Toscana: urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni. Al voto anche Arezzo, Pistoia, Prato

Amministrative 2026, si vota in venti Comuni in Toscana per eleggere sindaco e Consiglio Comunale il 24 e 25 maggio. Con eventuale secondo turno di ballottaggio previsto 7 e 8 giugno. A informare il Consiglio dei Ministri delle date per lo svolgimento delle elezioni il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Urne aperte nei capoluoghi Arezzo, Pistoia e Prato.

Arezzo, sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra.

Pistoia, con il sindaco Alessandro Tomasi, FdI, dimissionario dopo l’ingresso in Consiglio regionale lo scorso ottobre. Tomasi è stato candidato presidente centrodestra Regione Toscana. Il Comune di Pistoia è guidato da Anna Maria Ida Celesti, sindaca facente funzioni.

Prato, commissariata dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, Pd, indagata, eletta alle amministrative 2024.

Come informato dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi si vota il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Tra cui 15 capoluoghi. Oltre ai comuni toscani Arezzo, Pistoia e Prato, ci sono Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno.

Con Arezzo, Pistoia e Prato, Toscana al voto in altri diciassette Comuni. Tra cui Viareggio e Cascina.

Con Pistoia, molti i Comuni al voto con i sindaci dimissionari dopo essere stati eletti in Consiglio regionale. Da Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, a Pontremoli, Jacopo Maria Ferri. Da Lucignano, Roberta Casini, a Montignoso, Gianni Lorenzetti. A Fauglia il sindaco Alberto Lenzi è assessore regionale in giunta Giani bis.

Ecco tutti i Comuni toscani al voto.

Nella città metropolitana di Firenze al voto Figline Incisa Valdarno e Sesto Fiorentino, al posto di Lorenzo Falchi Comune guidato da sindaca facente funzioni Claudia Pecchioli, vicesindaca.

Lucignano in provincia di Arezzo: la sindaca Roberta Casini ha fatto ingresso in Consiglio regionale. A guidare Luicignano il sindaco facente funzioni Juri Sicuranza, vicesindaco. Sorano in provincia di Grosseto.

Capraia Isola in provincia di Livorno.

Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano e Viareggio in provincia di Lucca.

In provincia di Massa-Carrara si vota a Montignoso, guidata da Raffaello Gianfranceschi, sindaco facente funzioni. A Pontremoli, il sindaco Jacopo Maria Ferri eletto con Forza Italia in Consiglio regionale. A guidare Pontremoli la vicesindaca Clara Cavellini, sindaca facente funzioni. Al voto Villafranca in Lunigiana.

In provincia di Pisa al voto Calci, Cascina, Orciano e Fauglia dove, col sindaco Lenzi dimissionario assessore in giunta Giani bis, a guidare il Comune c’è il sindaco facente funzioni Raffaello Gianfranceschi, vicesindaco. in provincia di Pisa.

Al voto Uzzano in provincia di Pistoia.