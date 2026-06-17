Charlène di Monaco in spiaggia a Viareggio, sindaca Grilli: “La sicurezza in mare si insegna fin da piccoli”

La principessa Charlène di Monaco in spiaggia a Viareggio mercoledì 17 giugno per il Water Safety Day, iniziativa promossa dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco. Ad accogliere la principessa di Monaco la neo sindaca Sara Grilli. Un’iniziativa, spiega la sindaca Grilli, “dedicata alla prevenzione degli annegamenti, alla sicurezza in acqua e alla diffusione delle tecniche di primo soccorso.

Come sottolinea il Comune di Viareggio, “Un appuntamento che ha registrato una straordinaria partecipazione e che ha trasformato la spiaggia del Bagno Flora in un grande laboratorio educativo a cielo aperto. Protagonisti della giornata sono stati i bambini provenienti dai centri estivi comunali e dalle associazioni del territorio, coinvolti in attività pratiche, dimostrazioni e momenti formativi guidati da istruttori specializzati, bagnini di salvataggio, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana e Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Un’occasione preziosa per apprendere, attraverso il gioco e lo sport, comportamenti corretti e fondamentali per vivere il mare in sicurezza.

Particolarmente significativa la presenza di Sua Altezza Serenissima la Principessa Charlène di Monaco, accolta dalla sindaca di Viareggio Sara Grilli e dall’entusiasmo dai bambini, dagli operatori e dalle numerose autorità civili e militari presenti. La Principessa ha seguito le attività, incontrato i partecipanti e ribadito il valore dello sport come strumento di educazione, responsabilità e tutela dell’ambiente marino”.

Sindaca Sara Grilli: “È stata una mattinata straordinaria che ha portato a Viareggio un messaggio importante: la sicurezza in mare si insegna fin da piccoli e rappresenta un patrimonio di conoscenze che può salvare vite umane. Ringrazio la Fondazione Principessa Charlène di Monaco per aver scelto la nostra città, tutte le associazioni coinvolte, la Guardia Costiera, la Croce Rossa, la SICS, i bagnini e i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa. Viareggio è una città di mare e ha il dovere di promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza che parta proprio dalle nuove generazioni”.