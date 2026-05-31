La Toscana difende le risorse europee. Il governatore frena la proposta del commissario Fitto

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si oppone fermamente all’ipotesi di stornare le risorse europee di coesione per destinarle a obiettivi differenti rispetto alla loro natura originaria. La posizione del vertice regionale emerge in risposta alle recenti prospettive sui budget comunitari, delineando una netta chiusura verso qualsiasi revisione degli attuali assetti.

A innescare la reazione del governatore è lo scenario di un diverso schema di finanziamento, un’eventualità avanzata dal commissario europeo Raffaele Fitto. Per l’amministrazione toscana, attuare una simile deviazione dei fondi in questa fase storica rappresenterebbe una scelta del tutto inopportuna.

La difesa dell’attuale sistema si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il territorio rivendica con orgoglio un approccio gestionale di eccellenza: la Toscana si considera infatti un ente altamente virtuoso nell’impiego dei contributi provenienti da Bruxelles. Nel recente passato, queste specifiche coperture finanziarie si sono rivelate determinanti per la concretizzazione di importanti opere pubbliche e per lo sviluppo di progetti legati all’innovazione, con una particolare attenzione alle infrastrutture mirate al contenimento energetico. In secondo luogo, le disponibilità comunitarie vengono giudicate un elemento imprescindibile per garantire la solidità e l’efficacia della macchina amministrativa locale.

La contrarietà della giunta è stata espressa a chiare lettere dal presidente, che ha ribadito l’intenzione di proteggere le casse regionali: “La mia presa di posizione è per il no all’utilizzo per altri scopi dei fondi europei di coesione”. Giani ha poi approfondito i motivi del suo disappunto, collegando i risultati ottenuti sul territorio alle decisioni prese in sede europea: “La Regione Toscana è una regione virtuosa nell’utilizzo dei fondi europei che ci hanno consentito di sostenere opere pubbliche, opere di innovazione dal punto di vista del contenimento energetico, quindi l’eventuale differente finanziamento prospettato dal commissario europeo Fitto in questo momento non sarebbe assolutamente opportuno perché si tratta di risorse che sono fondamentali per il buon governo delle regioni”.