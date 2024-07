A Bibbiena una raccolta fondi per dotare la Misericordia di una nuova ambulanza

Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBIENA – Una raccolta fondi per dotare la locale Misericordia di un nuovo mezzo. Privati cittadini e aziende hanno avviato l’iniziativa Muoversi & Non Solo promossa da Eventi Sociali, azienda aretina leader nel centro Italia nella realizzazione di progetti sociosanitari, che mira a dotare la locale sezione dell’ente di un’ambulanza per i servizi sociali e sanitari sul territorio.

Per la Eventi Sociali si tratta della terza iniziativa del genere a Bibbiena, per un totale di 40 in provincia di Arezzo e di 89 in Italia, con un impegno che ha permesso negli ultimi 9 anni di migliorare la vita di oltre 1 milione di persone e nel 2023 di accompagnare una media quotidiana di 731 utenti bisognosi. A questo si aggiungono altre iniziative collaterali quali l’attivazione del Camper della Salute nel settembre del 2021.

La campagna di adesione verrà presentata domani pomeriggio (16 luglio) alle 14,30 nel salone delle bandiere del Comune di Bibbiena alla presenza di tutte le realtà coinvolte.

BN