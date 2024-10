Aggredite da un paziente due volontarie della Misericordia

Getting your Trinity Audio player ready...

CAVRIGLIA – Un’altra aggressione in danno di sanitari.

È successo a Cavriglia a due volontarie della locale sezione della Misericordia di San Giovanni, intervenute per un soccorso a persona per codice minore insieme al personale sanitario del 118. Il paziente, durante l’intervento, ha dato in escandescenza, strattonando e colpendo con un calcio e con un pugno le due volontarie.

La direzione dell’Asl Toscana sud est condanna fermamente l’episodio di violenza che si è verificato in Valdarno: “È un grave atto da denunciare – sottolinea il direttore generale, Antonio D’Urso – e a nome mio e dell’Azienda esprimo vicinanza e solidarietà alle due soccorritrici e a tutto il personale che lavora per il sistema sanitario. Quello della violenza e delle aggressioni al personale è un tema prioritario per il paese e dobbiamo assolutamente mettere in campo tutte le risorse, umane e non solo, per contrastare questo gravissimo fenomeno”.

“Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto – commenta il presidente dell’associazione della Misericordia di San Giovanni, sezione Cavriglia, Massimo Cigolini – Il nostro personale è formato e sa gestire anche situazioni più complicate, ma la violenza è un comportamento lesivo della dignità delle persone, da condannare in tutte le sedi possibili. Ringrazio le volontarie e i volontari per il grande lavoro che svolgono a favore della collettività“.

Le due soccorritrici della Misericordia, dopo le cure del caso, sono state dimesse già in serata dal pronto soccorso.