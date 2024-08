Pullman di turisti si ribalta e centra il guard rail: un morto e decine di feriti sulla A1

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Tragedia sull’autostrada A1 Milano – Napoli: un pullman di turisti di origine cinese ha centrato, nel tratto fra Monte San Savino ed Arezzo, all’altezza di Badia al Pino, per cause da ricostruire, un guard rail, che ha sventrato il mezzo dopo che lo stesso si era semiribaltato.

È stata attivata la maxiemergenza regionale da parte dell’Asl Toscana Sud Est, coordinata dal direttore generale Antonio D’Urso in contatto con la Regione Toscana. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, l’elisoccorso Pegaso e gli elicotteri dei nuclei di Arezzo e Bologna e i vigili del fuoco.

Il bilancio, provvisorio, è di un morto e di 24 feriti, comunque superiore ai 20, che sono stati smistati negli ospedali di Arezzo (10 pazienti), Siena (3) e del Valdarno (11). Si parla di un ricoverato in codice rosso, 11 in codice giallo e 12 in codice verde.

Sul posto anche il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.

Inevitabili i disagi per la circolazione stradale, con la carreggiata in direzione Firenze chiusa per i soccorsi e per i rilievi.