Quattro feriti nella carambola fra auto a Tavarnelle di Cortona

CORTONA – È di quattro feriti l’incidente che ha coinvolto tre auto a Tavarnelle di Cortona sulla regionale 71.

Si tratta di tre donne di 63, 36 e 41 anni e di un uomo di 28 anni tutti trasportati in codice giallo all’ospedale La Fratta. Altri quattro occupanti i mezzi coinvolti sono rimasti senza conseguenze.

Per l’incidente sono stati attivati i vigili del fuoco di Cortona, i carabinieri, l’automedica Valdichiana, la Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, la Pubblica assistenza di Foiano e la Misericordia Cortona.