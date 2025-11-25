10.7 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
Quattro feriti nella carambola fra auto a Tavarnelle di Cortona

Sono stati tutti trasportati in codice giallo all'ospedale La Fratta. Sul posto oltre ai mezzi sanitari i vigili del fuoco e i carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Quattro feriti nella carambola fra auto a Tavarnelle di Cortona
Quattro feriti nella carambola fra auto a Tavarnelle di Cortona (foto vigii del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura
CORTONA – È di quattro feriti l’incidente che ha coinvolto tre auto a Tavarnelle di Cortona sulla regionale 71.

Si tratta di tre donne di 63, 36 e 41 anni e di un uomo di 28 anni tutti trasportati in codice giallo all’ospedale La Fratta. Altri quattro occupanti i mezzi coinvolti sono rimasti senza conseguenze.

Per l’incidente sono stati attivati i vigili del fuoco di Cortona, i carabinieri, l’automedica Valdichiana, la Misericordia di Castiglion Fiorentino con infermiere a bordo, la Pubblica assistenza di Foiano e la Misericordia Cortona.

 

