Caos sulla FiPiLi a Firenze: furgone ribaltato blocca la carreggiata, scattano i soccorsi

FIRENZE – Viabilità paralizzata nella mattinata di oggi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un incidente stradale ha provocato il blocco totale del traffico nel tratto ricadente nel territorio comunale fiorentino, in direzione del capoluogo.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e di un furgone. A seguito dell’impatto, il mezzo da lavoro si è completamente ribaltato, finendo di traverso e ostruendo in maniera totale l’intera carreggiata, impedendo così il transito a qualsiasi altro veicolo.

Sul luogo dell’emergenza è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Firenze Ovest. I pompieri hanno lavorato per garantire la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Gli occupanti dei due veicoli sono stati presi in carico dal personale sanitario, giunto sul posto per prestare le necessarie cure mediche.

Pesanti le ripercussioni per la circolazione. Attualmente il transito risulta del tutto bloccato: le autorità hanno istituito un’uscita obbligatoria indirizzando il flusso veicolare sulla corsia di immissione del viadotto dell’Indiano. A gestire la complessa viabilità e a effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro sono presenti le pattuglie della Polizia stradale e della Polizia locale.