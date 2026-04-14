16.7 C
Firenze
mercoledì 15 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caos sulla FiPiLi a Firenze: furgone ribaltato blocca la carreggiata, scattano i soccorsi

Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118 per estrarre gli occupanti, prestare le cure mediche e mettere in sicurezza l'area

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Vigili del fuoco
Foto di: Vigili del fuoco
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Viabilità paralizzata nella mattinata di oggi sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un incidente stradale ha provocato il blocco totale del traffico nel tratto ricadente nel territorio comunale fiorentino, in direzione del capoluogo.

L’allarme è scattato intorno alle 10. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e di un furgone. A seguito dell’impatto, il mezzo da lavoro si è completamente ribaltato, finendo di traverso e ostruendo in maniera totale l’intera carreggiata, impedendo così il transito a qualsiasi altro veicolo.

Sul luogo dell’emergenza è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco, partita dal distaccamento di Firenze Ovest. I pompieri hanno lavorato per garantire la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Gli occupanti dei due veicoli sono stati presi in carico dal personale sanitario, giunto sul posto per prestare le necessarie cure mediche.

Pesanti le ripercussioni per la circolazione. Attualmente il transito risulta del tutto bloccato: le autorità hanno istituito un’uscita obbligatoria indirizzando il flusso veicolare sulla corsia di immissione del viadotto dell’Indiano. A gestire la complessa viabilità e a effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dello scontro sono presenti le pattuglie della Polizia stradale e della Polizia locale.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
16.7 ° C
17.6 °
15.6 °
62 %
4.9kmh
20 %
Mer
19 °
Gio
24 °
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1550)ultimora (860)sport (128)Video Adnkronos (122)ImmediaPress (115)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati