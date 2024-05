Getting your Trinity Audio player ready...

George Clooney ad Arezzo, il divo al Teatro Petrarca: “Buongiorno”

George Clooney ad Arezzo. Il popolare attore è arrivato venerdì 17 maggio al Teatro Petrarca, set per le riprese del film Jay Kelly, titolo provvisorio della pellicola diretta da Noah Baumbach per Netflix, di cui Clooney è protagonista con Adam Sandler.

Abbronzato, zaino in spalla, polo scura e pantaloni chiare, il celebre sorriso per salutare tutti: “Buongiorno”, prima di entrare nel teatro, stringendo la mano a chi lo aspettava fuori.

Poi in teatro, con riprese blindatissime. Dopo Clooney è stata la volta di Isla Fisher, attrice australiana protagonista, tra gli altri film, di I Love Shopping. Quindi l’arrivo di Louis Partridge

In una Arezzo set a cielo aperto. Che vede sotto i riflettori anche il film ‘Campo di Battaglia’ di Gianni Amelio alla stazione ferroviaria della zona Pescaiola, immediata periferia della città, protagonista Alessandro Borghi.

Borghi David di Donatello per ‘Sulla mia pelle’, in cui interpreta Stefano Cucchi.

Gianni Amelio ripropone i dolorosi anni della prima guerra mondiale. Gli attori protagonisti sono Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rossellini. Il film è realizzato da Kavac, società di produzione cinematografica fondata da Marco Bellocchio e Francesca Calvelli.

“Per il gruppo Lfi – dice il presidente di Lfi Bernardo Mennini – è un vero piacere ospitare nella stazione di Arezzo Pescaiola le riprese del nuovo film di Gianni Amelio. L’idea di trasformare i nostri impianti in un set cinematografico ci ha fin da subito appassionato. Il cinema è un settore che rappresenta un volano molto importante per l’economia e la promozione del territorio. Lfi, Tft e la città di Arezzo vogliono continuare ad essere mete privilegiate per l’industria del cinema, con un ruolo da vere protagoniste”.

Toscana al centro del cinema mondiale. Con Dustin Hoffman gran protagonista a Lucca.