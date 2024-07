Gli anni d’oro della musica italiana con Paola Turci e Gino Castaldo a Pistoia

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Alla Fortezza Santa Barbara il meglio degli anni d’oro della musica italiana per una serata sulle note di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti.

Si chiama Il tempo dei giganti. 1979-80-81: i tre anni magici della musica italiana il nuovo progetto artistico di Paola Turci e Gino Castaldo, che chiude in bellezza martedì (30 luglio) alle 21,15 alla Fortezza Santa Barbara di Pistoia, Spazi Eventi, la rassegna estiva dei Teatri di Pistoia.

Spazi Aperti 2024 è resa possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità dellaDirezione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della cultura, dal fondamentale sostegno dei due principali soci di Fondazione Teatri di Pistoia, Comune di Pistoia eFondazione Caript, della Regione Toscana, con il contributo di Far.com, Unicoop Firenze, Publiacqua e in stretta collaborazione con Fro-Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus.

Una collaborazione inedita quella tra la cantante e musicista Paola Turci e il critico musicale tra i più noti d’Italia Gino Castaldo che ha dato vita a questo nuovo progetto che promette di raccontare il triennio magico della musica italiana – gli anni tra il 1979 e il 1981 di Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Vasco Rossi, Franco Battiato, Rino Gaetano, Lucio Battisti e tanti altri – come mai prima d’ora.

Con le interpretazioni dal vivo di Paola Turci, uno spettacolo fatto di parole e musica che ricrea sul palco l’energia vibrante del periodo, tra materiali d’archivio e performance live.

Paola Turci è cantautrice, cantante, musicista, un’anima in cui si fondono eleganza, rock, sensibilità e coraggio. Un successo che dura da quasi 40 anni.

Gino Gastaldo è critico musicale fra i più noti in Italia, da oltre 40 anni narra con immagini e parole la storia dei grandi nomi della musica italiana e internazionale.

I biglietti sono a 22 euro per l’intero, 20 per il ridotto e 10 euro per lo speciale under 30.

Riduzioni per over 65, soci Unicoop Firenze, possessori Carta Fedeltà Far.com, abbonati Stagioni a cura di Teatri di Pistoia, allievi Scuola Mabellini, iscritti corsi Funaro, possessori abbonamenti regionali (Regione Toscana) e biglietti Trenitalia per Pistoia da un’altra provincia (per lo stesso giorno o il giorno prima dell’evento)

Biglietteria Teatro Manzoni 0573.991609 – 27112 (orario estivo: martedì, giovedì e venerdì 16-19; mercoledì 11-15, sabato 10-13). La sera degli spettacoli: un’ora prima presso la Fortezza Santa Barbara; online su www.bigliettoveloce.it.