Incendio devasta parco nazionale Montagne Rocciose, Jasper è una città fantasma – Video

(Adnkronos) – Circa metà di Jasper, nella provincia di Alberta, in Canada, è stata distrutta dal devastante incendio scoppiato lunedì nel National Park delle Montagne Rocciose, in uno dei parchi nazionali più visitati del Paese. Le fiamme hanno raggiunto un’altezza di 122 metri e sono avanzate a una velocità di quindici metri al minuto. Il Parco Nazionale di Jasper ha dichiarato in un post sui social media che ci sono stati danni significativi all’interno della città. Circa 25mila persone sono state evacuate a inizio settimana e dopo il passaggio del fuoco della città non è rimasto in piedi quasi più nulla. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)