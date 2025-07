Di Maio (Assolavoro Formazione), ‘su sistema formazione professionale si poggia il mercato lavoro’

(Adnkronos) – “La formazione professionale nel mondo del lavoro è il vertice di una piramide rovesciata sul quale poggia tutto il mercato del lavoro. E’ fondamentale per l’aggiornamento delle competenze, per l’upskilling e il reskilling, per la riduzione delle transazioni, per il rapporto con la scuola e per la gestione delle pratiche fragili dei lavoratori, oltre che per ridurre il tasso di inattività, che è la vera piaga del nostro mercato del lavoro. Un sistema, quello della formazione professionale, largamente sottoutilizzato dalle persone e dalle imprese”. Così Agostino Di Maio, neoeletto presidente di Assolavoro Formazione, intervenendo durante l’Assemblea Pubblica di Assolavoro Formazione, a Milano. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)