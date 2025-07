Mare, Fitto: “E’ risorsa strategica, Italia ha un ruolo centrale nel mediterraneo”

(Adnkronos) – “L’Italia è nel pieno del Mar Mediterraneo ed è un Paese che è bagnato da tutte le parti dal mare, ed ha un ruolo centrale e fondamentale in questo contesto. La Commissione europea ha varato il Patto per gli Oceani recentemente, ha messo in campo una strategia in questa direzione, ma ci sono anche una serie di altri aspetti che collegano diversi ambiti d’intervento. Penso al ruolo delle isole e a tutto ciò che comporta anche la strategia per evitare lo spopolamento di queste aree, ma al tempo stesso anche alla necessità di mettere in campo un sistema di infrastrutture trasportistiche che possano superare le difficoltà che esistono in questo contesto”. Così Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, a margine del IV Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, presso la sede di Unioncamere, negli Horti Sallustiani a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)