Bando Toscanaincontemporanea, oltre 300mila euro assegnati a 47 progetti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Bando Toscanaincontemporanea per le arti visive contemporanee, premiati 47 progetti. Si è chiusa l’edizione 2024 del concorso regionale con la pubblicazione delle graduatorie delle due linee di intervento previste.

Il bando ha ricevuto in totale 80 domande di partecipazione, di cui 57 per la linea di intervento dedicata a quei soggetti, sia pubblici che privati, con una solida e strutturata competenza nel campo delle arti visive contemporanee in grado di dimostrare una pluriennale esperienza e costituitisi da almeno tre anni e 23 domande per la linea di intervento dedicata invece ai soggetti, sia pubblici che privati, che hanno iniziato a muovere i primi passi o hanno maturato una recente esperienza nel campo delle arti visive contemporanee, costituitisi da non più di tre anni.

La Regione Toscana ha distribuito risorse per 350mila euro tra i 47 progetti vincitori delle due linee di intervento, elargendo contributi fra il 91 per cento e il 50 per cento del finanziamento richiesto dai soggetti partecipanti, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la conoscenza, la diffusione e la produzione della creatività nel campo delle arti contemporanee. I beneficiari dei contributi risiedono in tutte le 10 province della Toscana.

“L’attenzione che riserviamo al contemporaneo – commenta il presidente della Regione Eugenio Giani – trova sostanza in questo bando che, da oltre 10 anni, sostiene e supporta le arti visive contemporanee su tutto il territorio regionale, dai grandi centri urbani fino ai piccoli comuni più periferici, arrivando fino alle isole, nello specifico di questa edizione, all’Isola d’Elba”.

La commissione di valutazione si è concentrata sul misurare e valutare la qualità delle

proposte progettuali e artistiche, la congruità con le tematiche del bando ma anche il livello di coinvolgimento della comunità e del territorio di riferimento e non ultima la sostenibilità economica del progetto.

“La volontà della Regione – prosegue ancora Giani – è infatti quella di andare a sostenere, la produzione, la creatività e la diffusione della conoscenza nell’ambito del contemporaneo di tutte quelle iniziative e progettualità che con serietà e continuità operano sul territorio, anche e soprattutto attraverso il confronto e lo scambio con le comunità di riferimento”.

Un peso decisivo nella formazione delle graduatorie di questa edizione hanno avuto inoltre

le premialità previste: 3 punti per ogni artista under 35 fino ad un massimo di 12 punti e 3 punti per i soggetti residenti in Comuni o Province interessate dai fenomeni meteorologici dell’ottobre 2023.

“In questo modo – conclude il presidente – si è voluto sottolineare l’attenzione per i talenti

emergenti, valorizzando l’attività dei giovani e delle giovani artiste under 35, dal momento

che il bando si sviluppa in coerenza con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani. Inoltre si è voluto supportare concretamente tutti quegli operatori culturali che risiedono nei territori pesantemente colpiti dalle alluvioni dello scorso autunno, come incoraggiamento e testimonianza di vicinanza da parte delle Istituzioni”.