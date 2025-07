Al via il Premio David Sassoli per laureati sull’Europa, le regioni e i cittadini

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana ha aperto una nuova edizione del premio David Sassoli, un riconoscimento dedicato alla memoria dell’ex presidente del Parlamento Europeo, con l’obiettivo di valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale che approfondiscono il tema L’Europa, le Regioni e i Cittadini

. Questa iniziativa intende promuovere lo studio e la riflessione sull’integrazione europea, mettendo in luce aspetti fondamentali quali la cooperazione tra i Paesi membri e le politiche dell’Unione in settori chiave come agricoltura, energia, digitale, migrazioni e ricerca, oltre all’importanza della cittadinanza europea nella vita quotidiana delle persone.

Il concorso è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico, in qualunque disciplina, presso università toscane, a partire dall’1 settembre 2024 fino alla chiusura del bando. La selezione mira a premiare quei lavori accademici che meglio sappiano raccontare e analizzare il ruolo dell’Europa nelle diverse realtà regionali e nei rapporti con i cittadini.

Il premio prevede l’assegnazione di cinque riconoscimenti economici: il vincitore assoluto riceverà 6mila euro, mentre altri quattro premi ex aequo saranno conferiti con un importo di 3.500 euro ciascuno. Questa iniziativa rappresenta non solo un omaggio a David Sassoli, figura di rilievo nel panorama europeo, ma anche un importante stimolo alla crescita culturale e scientifica in materia di integrazione europea, favorendo la formazione di una nuova generazione di studiosi ed esperti consapevoli della rilevanza della cooperazione continentale.

Per ulteriori dettagli e per consultare il bando completo, è possibile visitare la sezione dedicata al Premio David Sassoli sul Portale Giovani del Consiglio regionale della Toscana.