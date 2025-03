Arezzo, c’è il bando per la gestione e la riqualificazione del crossodromo di Ponte alla Chiassa

Getting your Trinity Audio player ready...

AREZZO – Un bando per riqualificare e gestire il crossodromo comunale di Ponte alla Chiassa. Lo annuncia il Comune di Arezzo.

“Primo bando dell’anno e nuova disciplina sportiva che, nei nostri auspici, troverà così la sua casa. Nuova non certo perché di recente sviluppo, visto che la passione per il motociclismo e il cross in questo territorio vanta radici antiche e tanti appassionati, ma nuova perché manca un impianto che la ospitasse. L’amministrazione comunale intende sopperire a questa lacuna”. Così esordisce l’assessore allo sport Federico Scapecchi nel rendere noto l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse propedeutico a individuare associazioni e società sportive senza fini di lucro disposte a riqualificare e gestire il crossodromo comunale di Ponte alla Chiassa.

Attenzione alle scadenze: la prima è relativa alla richiesta di sopralluogo, entro e non oltre le 13 di martedì 22 aprile, all’Ufficio sport, giovani e terzo settore, scrivendo a nadia.brogi@comune.arezzo.it oppure g.zei@comune.arezzo.it con l’indicazione dei dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e i riferimenti telefonici. Il sopralluogo stesso verrà fissato ed effettuato congiuntamente al personale del Comune.

È poi possibile, da parte dei soggetti che intendono partecipare alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento entro le 13 di martedì 29 aprile. La mail è: sportgiovani@comune.arezzo.it

Dopo di che il plico contenente la manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’Ufficio protocollo al primo piano dello Sportello unico entro le 13 di martedì 6 maggio.

“Nessun timore per i residenti – conclude Scapecchi – la gestione della pista dovrà perentoriamente rispettare ogni normativa anti-rumore“.