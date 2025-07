Un bando da oltre un milione di euro per ambiente e biodiversità delle aree montane

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un bando da oltre un milione di euro per tutelare e valorizzare l’ecosistema delle aree montane. Lo ha approvato, nelle sue linee essenziali e nei criteri di valutazione, la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi.

Il bando, che dopo questa approvazione, sarà presto formalmente adottato, avrà quali destinatari Province e Città metropolitana, Unioni dei Comuni montani e Comuni montani della Toscana. La sua finalità è quella di sostenere e valorizzare i cosiddetti servizi ecosistemici, cioè quella serie di servizi in materia di tutela dell’ambiente, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, che i sistemi naturali delle aree montane generano a favore dell’uomo.

Le risorse, che saranno suddivise in due annualità, ciascuna per 546mila euro, provengono dal Fosmit (Fondo statale per le montagne italiane 2024).

“Queste risorse – evidenzia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – alimentano ulteriormente le azioni intraprese dalla Regione a salvaguardia e sostegno delle aree montane, così importanti per il nostro territorio”.

“Con questo bando – ha spiegato Stefania Saccardi – vogliamo contribuire a valorizzare e tutelare la natura delle nostre aree montane, consapevoli chi la tutela e la cura dei nostri ecosistemi contribuisce al benessere e alla qualità della vita di tutti, di chi vive in montagna ma anche di chi sta a fondovalle”.

Tra le finalità del bando anche quella di promuovere modelli di gestione sostenibile del territorio che contribuiscano alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici; inoltre il bando servirà a incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nella tutela della biodiversità, nella gestione delle risorse naturali e nello sviluppo di infrastrutture verdi.