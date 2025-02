La Lucchese vince la sfida salvezza ma sarà penalizzata di 4 punti

FIRENZE – Si è conclusa con il posticipo di Lucca una intensa giornata del campionato di serie C. Come succede ormai da tempo a sorridere è stata la Pianese, che, seppur di misura e con un calcio di rigore di Mignani, ha superato un Milan Futuro in difficoltà e consolidato la propria posizione playoff.

Tre punti pesanti in ottica salvezza anche per la Lucchese che contro il Perugia nel posticipo va subito sotto per il gol di Matos, poi la ribalta nella ripresa con doppio Magnaghi. Sforzo che potrebbe essere inutile: la nuova società non ha onorato le scadenze di stipendi e previdenza e sarà penalizzata di 4 punti in questo campionato. Quasi certa la necessità, per salvarsi, di disputare i playout.

Ko per il Pontedera in casa contro il Carpi con l’espulsione di Corona nel finale: il bomber salterà il prossimo incontro. Cade anche l’Arezzo che in due partite a guida del nuovo allenatore Bucchi ha collezionato altrettante sconfitte: a passare al Comunale è stata la Torres, sempre in lizza per la vittoria del campionato.

Sfide di indubbio interesse per il prossimo weekend. Sabato la Pianese va a far visita al Carpi. Domenica il Pontedera è a Sassari contro la Torres e la Lucchese affronta un’altra sfida salvezza con il Sestri Levante. Chiude il posticipo del lunedì Rimini – Arezzo.