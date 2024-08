L’Arezzo passa il turno di Coppa Italia di serie C: rimontato l’Ascoli

Getting your Trinity Audio player ready...

Arezzo – Ascoli 2-1AREZZO (4-3-3):

Trombini; Montini (72′ Catanese), Del Fabro, Chiosa, Coccia; Settembrini (61′ Fiore), Mawuli, Renzi; Guccione, Gucci, Pattarello (79′ Gigli). A disposizione: Galli, Borra, Catanese, Armini, Iori, Bigi, Barboni. Allenatore: Troise.

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli (56′ Maurizii), Campagna (56′ Adjapong), Bando, Varone (71′ Bertini); Tirelli, Corazza (62′ Caccavo), D’Uffizi (71′ Marsura). A disposizione: Livieri, Abati, Re, Maiga, Gagliolo, Tavgar, Caucci. Allenatore: Carrera.

ARBITRO: Di Loreto di Terni (Lauri di Gubbio e Manzini di Voghera)

RETI: 10′ Corazza, 27′ Chiosa, 75′ Pattarello

NOTE: Ammoniti Cozzoli, Guccione, Tirelli, Montini, Chiosa

AREZZO – Come con la Vis Pesaro l’Arezzo rimonta il passivo iniziale e passa il turno di Coppa Italia.

Troise lo aveva detto alla vigilia e ha mantenuto la parola, giocando fino in fondo per dare un’altra gioia, la prima casalinga, ai tifosi amaranto. La partenza non è delle migliori con Corazza che, servito da Tirelli, insacca solo davanti al portiere.

Dell’Ascoli anche l’occasione che potrebbe valere il raddoppio ma è il palo a dire di no a D’Uffici a Trombini battuto. Ci mette un po’ l’Arezzo a reagire e dopo una punizione alta di poco di Guccione poco prima della mezz’ora arriva il pari: la punizione di Pattarello si infrange sulla barriera, sulla ribattuta Chiosa trova la staffilata che batte Raffaelli. Una occasione per parte di Pattarello e D’Uffizi chiudono la frazione.

Ritmi più blandi nel secondo tempo e tanti cambi, perché molti non sono ancora in forma per i novanta minuti. La partita si infiamma nell’ultimo quarto d’ora: Pattarello con un rasoterra, servito al bacio da Guccione, fa 2-1. L’Ascoli prova a pareggiare con D’Uffizi e Piermarini, poi ci riesce anche con Caccavo ma l’arbitro ravvisa un fallo di mano e annulla.

Arezzo avanti in Coppa, domenica prossima spazio al campionato: c’è il Campobasso al Comunale.