Serie C, Emanuele Troise esonerato: non è più il mister dell’Arezzo

AREZZO – Dopo lo 0-0 di Gubbio cambia la guida tecnica in casa Arezzo.

La società, infatti, ha sollevato, con effetto immediato, Emanuele Troise dall’incarico di allenatore della prima squadra, nonché l’allenatore in seconda, Domenico di Cecco.

“La società – è il comunicato ufficiciale – desidera esprimere il proprio ringraziamento ai mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati nel corso di questi mesi di lavoro, augurando loro le migliori fortune per il proseguimento della loro carriera professionale”.

Nella giornata di serie C si è registrata la vittoria della Pianese nel derby con la Lucchese per 2-0 e il successo del Pontedera per 3-2 sul Pineto che avvicina la formazione della Valdera alla zona playoff.