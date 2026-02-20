16.2 C
Firenze
sabato 21 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Droga, armi e minuzioni, due in manette a Empoli

Droga a chili fra l'auto e le abitazioni controllate. Un cittadino marocchino e il vicino di casa italiano nei guai

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Droga, armi e minuzioni, due in manette a Empoli (foto Guardia di Finanza)
1 ' di lettura

EMPOLI – I carabinieri della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un’articolata attività operativa che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizioni illegalmente detenute. L’intervento origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati. L’attività, condotta con metodo e continuità dai finanzieri del reparto, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio diffuso nei contesti urbani.

Nel corso del servizio, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del corpo, è stato sottoposto a controllo un cittadino marocchino, già noto e attivo nel centro storico empolese. Il cane antidroga Paco ha fornito ripetute e inequivocabili segnalazioni della presenza di sostanze stupefacenti sull’autovettura in uso al soggetto. Gli immediati approfondimenti, estesi anche all’abitazione, hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 2,5 chili di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 900 ruro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso delle ricerche, grazie alla costante integrazione tra operatore e unità cinofila, l’attenzione è stata estesa a un’abitazione adiacente, dalla quale provenivano ulteriori tracce odorose rilevate dall’unità cinofila. La conseguente perquisizione ha portato al controllo di un cittadino italiano, ignoto alle forze dell’ordine, nella cui disponibilità è stato rinvenuto circa un di hashish, abilmente occultato.

L’autorità giudiziaria fiorentina ha convalidato l’arresto ed applicato misura cautelare nei confronti dei due indagati.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.2 ° C
17.2 °
14.8 °
38 %
3.1kmh
0 %
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
16 °
Mar
16 °
Mer
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1365)ultimora (1213)sport (65)Eurofocus (47)demografica (40)vigili del fuoco (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati