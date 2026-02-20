Droga, armi e minuzioni, due in manette a Empoli

EMPOLI – I carabinieri della Compagnia di Empoli hanno portato a termine un’articolata attività operativa che ha consentito di arrestare due soggetti e di sequestrare rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti, denaro contante, armi e munizioni illegalmente detenute. L’intervento origina da un mirato e prolungato monitoraggio dell’area empolese, sviluppatosi attraverso servizi dinamici sul territorio, osservazione dei comportamenti e analisi delle abitudini dei soggetti attenzionati. L’attività, condotta con metodo e continuità dai finanzieri del reparto, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e contrasto allo spaccio diffuso nei contesti urbani.

Nel corso del servizio, eseguito con il supporto di un’unità cinofila del corpo, è stato sottoposto a controllo un cittadino marocchino, già noto e attivo nel centro storico empolese. Il cane antidroga Paco ha fornito ripetute e inequivocabili segnalazioni della presenza di sostanze stupefacenti sull’autovettura in uso al soggetto. Gli immediati approfondimenti, estesi anche all’abitazione, hanno consentito di rinvenire e sequestrare circa 2,5 chili di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 900 ruro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso delle ricerche, grazie alla costante integrazione tra operatore e unità cinofila, l’attenzione è stata estesa a un’abitazione adiacente, dalla quale provenivano ulteriori tracce odorose rilevate dall’unità cinofila. La conseguente perquisizione ha portato al controllo di un cittadino italiano, ignoto alle forze dell’ordine, nella cui disponibilità è stato rinvenuto circa un di hashish, abilmente occultato.

L’autorità giudiziaria fiorentina ha convalidato l’arresto ed applicato misura cautelare nei confronti dei due indagati.