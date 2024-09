Scuolabus finisce nel fosso a Empoli, paura per sei bambini della scuola dell’infanzia

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Tanta paura ma conseguenze lievi per uno scuolabus del Giro 3 che si è ribaltato su un fianco lungo via della Motta, ad Avane, frazione di Empoli, nel pomeriggio del 26 settembre.

Attorno alle 16 il bus, per farsi da parte rispetto a un’auto che stava giungendo in senso opposto, è finito con le ruote del lato destro nel fossato a bordo strada.

A bordo sei bambini della scuola dell’infanzia di Pagnana, l’autista e l’accompagnatore. Solo quest’ultimo sarebbe rimasto ferito. I piccoli sono stati tutti accolti dai parenti e per accertamenti precauzionali sono stati portati in codice verde al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.

Per le forze dell’ordine erano presenti i carabinieri e la polizia municipale dell’Unione dei Comuni, oltre ai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti. Il servizio scuolabus sarà garantito domani con un mezzo sostitutivo per le bambine e i bambini della scuola di Pagnana.