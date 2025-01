Venticinque evacuati e due intossicati nell’incendio di appartamento a Empoli

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Attimi di paura per un incendio in appartamento in via Brunelleschi a Empoli.

Sul posto i vigili del fuoco intervenuti anche con la piattaforma, che hanno fatto ingresso all’interno dell’appartamento al terzo piano, invaso dalle fiamme, ed iniziato lo spegnimento dell’incendio e verificato che all’interno non vi fossero persone. Nell’appartamento attiguo, gli occupanti, sei persone, si sono rifugiati sul balcone dal quale sono stati evacuati dai Vigili del fuoco con l’autoscala.

Sul posto inviata anche l’autobotte da Empoli e un’autoscala dal distaccamento di Fi-Ovest. Nei momenti successivi tutti gli occupanti del condominio sono stati evacuati. Dalla sede centrale inviato il carro aria e il funzionario per coordinare il soccorso. I danni provocati dall’incendio hanno fatto crollare una porzione di copertura. Richiesta anche una seconda autobotte dal comando di Pistoia.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario per verificare le condizioni sanitarie delle persone. Due le persone trasportate in ospedale per controlli per i fumi inalati.

In seguito ai danni causati dall’incendio è stato necessario rendere non fruibili tre appartamenti: quello dove ha avuto origine l’incendio e i due appartamenti sottostanti per i danni da infiltrazione di acqua. 25 sono le persone evacuate che sono state prese in carico dal Comune di Empoli per una sistemazione provvisoria.

Dopo lo spegnimento i vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.