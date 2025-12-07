Passerella a Empoli per i vincitori del premio Pozzale

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Il Premio Pozzale – Luigi Russo, settantaduesima edizione, è stato consegnato nelle mani dei tre autori vincitori: Marzio G. Mian per Volga Blues, Roberta Mori per Svegliarsi adulti e Simone Torino per Macaco.

La serata di gala alla sala Maggiore della biblioteca Renato Fucini è stata anticipata da vari appuntamenti con tante classi delle scuole empolesi: Roberta Mori ha incontrato sei classi (110 alunni circa) raccontando le vicende di Sandro Delmastro, personaggio amico di Primo Levi realmente esistito su cui si basa il suo romanzo; nella mattina di ieri (6 dicembre) Marzio G. Mian ha incontrato due classi (50 alunni circa) e i gruppi di lettura per raccontare il suo reportage nella Russia più profonda ben documentata nel suo road book; al contempo Simone Torino si è interfacciato con quattordici classi (300 alunni circa) per parlare di Macaco e del suo mondo agricolo affacciato sulle Alpi. Quasi 500 studentesse e studenti che hanno partecipato attivamente sia nella fase di lettura dei tre libri vincitori che con lo scambio di riflessioni e domande con gli autori.

Con la conduzione del giornalista Rai Andrea Marotta, i tre autori hanno raccontato al grande pubblico com’è stato lavorare a questi tre libri, cosa hanno portato della loro esperienza all’interno delle pagine e cosa ha lasciato in loro il lavoro di scrittura e di pubblicazione delle opere.

È stata l’occasione per consegnare anche il riconoscimento della giuria popolare che ha incoronato Roberta Mori con quasi 300 preferenze date online e nelle librerie cittadine.

Il sindaco Alessio Mantellassi ha dichiarato: “Questa edizione è nel segno di un vero rinnovamento, con una giuria di comprovato spessore culturale della quale fanno parte Viola Ardone, Marino Biondi, Francesca Cecchi, Ilaria Gaspari, Carlo Greppi, Cristina Nesi, Francesca Petrizzo, Gaia Tortora e Giorgio Van Straten. Li ringrazio per aver scelto dei libri che raccontano storie che meritano di essere riscoperte, come quella di Sandro Delmastro, libri che indagano su un popolo spesso impenetrabile come quello russo, e mi riferisco a Volga Blues, libri che raccontano vicende semplici ma con un linguaggio tagliente e fresco, come quelle di Macaco. Ringrazio il comitato, l’assessore Bensi e l’ufficio cultura per aver dato corpo a uno straordinario appuntamento culturale di cui Empoli deve andare orgogliosa. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di mantenere il premio nella contemporaneità, far sì che la città lo senta come casa propria”.

L’assessore alla cultura, Matteo Bensi, ha commentato: “Il Premio Pozzale in 72 edizioni è diventato sempre più capace di diffondere passione per la lettura in modo intergenerazionale. La nuova giuria e il nuovo comitato hanno fatto un lavoro straordinario, riuscendo a coinvolgere le scuole, le librerie, le associazioni e i gruppi di lettura nella più importante manifestazione culturale della città”

In occasione della 72esima edizione del premio è stata realizzata una mostra fotografica – evento collaterale alla cerimonia – dal titolo Il Pozzale al Pozzale, a cura di Mariangela Giusti e Paolo Pianigiani, allestita in biblioteca, visitabile per tutto il mese di dicembre. Si tratta di una mostra di fotografie che ricorda i primi anni del premio stesso, cioè gli anni che videro la piccola frazione empolese di Pozzale come sede e riferimento: dal 1948 al 1960.

Il premio Pozzale si è concluso con la cena di gala con i vincitori al circolo Arci Pozzale, un’occasione per riportare l’evento nel luogo di nascita, a contatto con la popolazione, per chiudere degnamente questi giorni dediti alla lettura e alla cultura.