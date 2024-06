Getting your Trinity Audio player ready...

Amministrative 2024 Empoli, cinque candidati per il dopo Barnini

Amministrative 2024 Empoli, sono cinque i candidati sindaco al voto 8 e 9 giugno nella cittadina toscana.

Empoli in cui dopo un doppio mandato saluta la sindaca Brenda Barnini, Pd.

I cinque sfidanti alla successione di Barnini sono Simone Campinoti, Maria Grazia Maestrelli, Alessio Mantellassi, Leonardo Masi, Andrea Poggianti.

Empoli città toscana con poco meno di 50mila abitanti, dunque in quanto over 15mila abitanti con eventuale ballottaggio per eleggere il sindaco.

Vediamo le liste a sostegno dei cinque candidati sindaco alle amministrative 2024 a Empoli.

Simone Campinoti candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare.

Maria Grazia Maestrelli, candidata sindaca Empoli al Centro Italia Viva.

Alessio Mantellassi, presidente Consiglio Comunale uscente, candidato sindaco sostenuto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Azione, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi sindaco.

Leonardo Masi, consigliere comunale uscente, candidato sindaco Movimento 5 Stelle, Buongiorno Empoli, Siamo Empoli.

Andrea Poggianti, consigliere comunale uscente, candidato sindaco Insieme per Empoli, Centrodestra per Empoli, La mia Empoli