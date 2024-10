Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Empoli-Inter, D’Aversa: “Affrontiamo i campioni d’Italia”

Empoli-Inter allo stadio Castellani di Empoli mercoledì 30 ottobre alle ore 18.30.

Turno infrasettimanale di serie A. Partita valida per la decima giornata di serie A diretta da Matteo Marchetti di Ostia Lido. Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio gli assistenti. Luca Massimi di Termoli il quarto ufficiale. Marco Serra di Torino il Var e Federico La Penna di Roma 1 l’Avar.

Empoli di Roberto D’Aversa a quota 11 punti reduce dal pari 1-1 a Parma.

Inter di Simone Inzaghi a quota 18 reduce dal pari 4-4 con la Juventus.

D’Aversa: “Affrontiamo la squadra campione d’Italia. Noi lavoriamo per essere perfetti, e la perfezione non esiste, quindi proviamo ad avvicinarci il più possibile. Se vogliamo uscire con un risultato positivo dovremo esserlo sotto tutti i punti di vista, il 100% potrebbe non bastare. Bisogna recuperare per dare più del nostro massimo per ottenere un risultato positivo contro la squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto e due anni fa ha giocato la finale di Champions League con il Manchester City senza meritare di perderla. Dobbiamo ragionare sul valore dell’avversario”.

Poi il tecnico azzurro: “Questa è una gara che a livello di motivazioni si prepara da sé. L’undici di partenza non è ancora deciso: devo valutare il dispendio energico dei ragazzi. L’Inter stessa vinceva 4-2 e poteva segnare più di quattro gol e poi ha pareggiato 4-4. Significa che in questo campionato il livello di attenzione e di guardia deve restare lo stesso per 95 minuti. Le gare successive con Como e Lecce? Ragioniamo su questa poi penseremo alle altre. Vero che l’Inter lo scorso anno ha vinto lo scudetto ma credo che in campo si possa fare risultato con chiunque, non c’è nulla di impossibile: fare calcoli è il più grosso errore che si possa fare e l’esperienza sia da giocatore che ora da allenatore mi ha sempre dimostrato che bisogna pensare all’obiettivo primario, cioè la gara di domani. Poi dopo ragioneremo sulle altre”.