Fair Play nel calcio, a Empoli si promuove con un convegno e la ‘partita applaudita’

EMPOLI – È stato presentato il 23 gennaio in sala del consiglio comunale a Empoli l’evento Empoli applaude al Fair Play, convegno in programma martedì 4 febbraio alle 21 al Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri 15).

L’eventoe più in generale delle tematiche legate al fair play in ambito di calcio giovanile. Nel corso della serata verrà inoltre proiettato, un cortometraggio realizzato dalla stessa associazione Calcio Fair Play Toscana che intende mettere in evidenza, in chiave ironica, le criticità che riguardano tutte le componenti che operano in questo ambito.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Alessio Mantellassi, l’assessora allo sport Laura Mannucci e il vice presidente di Calcio Fair Play Toscana, Andrea Vaglini, Francesco Mazzei, consigliere della stessa associazione, e Claudio Del Rosso della Scuola del Tifo.

La partita applaudita si svolgerà in vari campi da gioco dell’Empolese, cercando di ampliare il format geograficamente che a livello di età dei partecipanti. Perché tifare correttamente è un bel gesto che vale per tutti, dai Pulcini ai professionisti passando per il calcio amatoriale.

“Il format di successo della partita applaudita – spiega Mazzei – vuole coinvolgere i genitori dei giovani in campo e gli spettatori dalla tribuna. Le regole principali sono semplici e chiare: l’applauso sostituisce l’incitamento a voce. L’applauso viene auspicato in ogni occasione: all’ingresso in campo dei giocatori, per una bella azione di gioco, per un gesto di fair play, dopo ogni sostituzione, a sostegno in caso di errore tecnico di un calciatore e alla fine della gara. Le urla, le indicazioni tecniche e le richieste ai tutor sono sconsigliate, in quanto ‘fomentano’ un tifo dannoso per l’armonia della partita”.

I dettagli dell’appuntamento con la Giornata regionale della partita applaudita a Empoli saranno annunciati e approfonditi nel corso del convegno Empoli applaude al Fair Play del 4 febbraio. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Mantellassi e dell’assessora Mannucci, seguiranno gli interventi di Paolo Mangini, presidente del Comitato regionale Toscano Lega Nazionale Dilettanti Figc, il già citato Andrea Vaglini, Claudio Viti, presidente Aia-Figc sezione di Empoli, Claudio Del Rosso, presidente della Scuola del Tifo. Ospite d’onore Rebecca Corsi, vice presidente e Ad dell’Empoli Fc. Modera il giornalista Marco Mainardi.

“Il fulcro dell’evento, ovvero il tifo rispettoso dell’avversario, è un tema sul quale tenere alti i riflettori perché si parla più dei fatti di cronaca che della prevenzione – commenta il sindaco Alessio Mantellassi-. Si commenta con sdegno una rissa, ma è importante il lavoro da fare prima, con costanza per chi scende in campo in modo corretto. Il calcio non è una guerra, l’avversario non è un nemico. Per la partita applaudita sono chiamate a giocare 4 squadre di Empoli negli under 14, che hanno una storia e un radicamento importante. Il messaggio positivo dunque è rafforzato, e spero che questa attività venga riproposta e che ci possa essere la volontà di un’adesione maggiore. Abbiamo il lavoro della scuola del tifo che porta nelle scuole calciatori e arbitri, anche questa è una forma di educazione civica, per capire come comportarsi in queste situazioni e come si sta in comunità. In questi anni questo lavoro ha portato dei risultati importanti ma non bisogna mai abbassare la guardia”.