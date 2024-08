L’Empoli cala il poker all’esordio in Coppa Italia: doppietta di Fazzini

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Catanzaro 4-1EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; Marianucci, Viti, Cacace; Gyasi (84’ Stojanovic), Grassi, Henderson (91’ Haas), Pezzella; Fazzini, Esposito (76’ Ekong); Colombo (76’ Caputo). A disposizione: Chiorra, Brancolini; Goglichidze, Shpendi, Guarino, Donati, Tosto, Sodero, Popov. Allenatore: D’Aversa.

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Situm, Sognamillo, Brighenti, Bonini; Petriccione (60′ Pompetti), Pontisso (88’ Maiolo); Pagano, Biasci (60′ Pittarello), Volpe (67′ Turicchia); Iemmello. A disposizione: Dini, Borrelli; Piras, Antonini, Ceresoli, Krajnc, Megna, Rafele, Rizzo. Allenatore: Caserta

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

RETI: 8’ e 93’ Fazzini, 13’ Bonini, 48’ Colombo, 56’ Esposito

NOTE: Ammoniti Sognamillo, Pontisso

Empoli, buona la prima. L’esordio in Coppa Italia si conclude con un rotondo 4-1 contro un Catanzaro che dura un tempo, il primo.

D’Aversa schiera dal 1′ l’ultimo arrivato Colombo, con alle spalle Fazzini ed Esposito. Proprio Fazzini è uno dei mattatori della serata, non solo per la doppietta ma perché entra praticamente in tutte le reti della serata. È lui ad aprire le danze all’8′, ma la prima gioia dura solo cinque minuti: è Bonini a siglare per gli ospiti l’1-1.

Nella ripresa il Catanzaro scompare dal campo, complice anche il gol-lampo di Colombo. Otto minuti ed Esposito fa tris e la partita si conclude lì. Nel recupero il poker che porta la firma di Fazzini.

Prossimo turno per l’Empoli contro la vincente di Torino – Cosenza, in campo l’11 agosto.