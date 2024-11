Pellegri si sblocca e l’Empoli torna ai tre punti con il Como

Getting your Trinity Audio player ready...

Empoli – Como 1-0EMPOLI (3-4-2-1)

: Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas (76’ Anjorin), Henderson (84’ Marianucci), Pezzella (84’ Cacace); Solbakken (63’ Colombo), Maleh; Pellegri (76’ Ekong). A disposizione: Seghetti, Brancolini; Sambia, Belardinelli, Tosto, Konatè. Allenatore: D’Aversa.

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba (63’ Nico Paz), Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera (78’ Verdi), Da Cunha (86’ Cerri), Strefezza (63’ Cutrone); Belotti (78’ Gabrielloni). A disposizione: Audero; Sala, Iovine, Al-Tameemi, Oziolio, Andrealli, Mazzaglia. Allenatore: Fabregas.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (Bresmes-Palermo)

RETI: 47’ Pellegri

EMPOLI – Vince, rischiando poco o nulla, al Castellani, l’Empoli contro il Como e vola al decimo posto in classifica.

A decidere il match è una rete in apertura di secondo tempo di Pellegri, che supera Reina. Nel primo tempo un’occasione per parte con Belotti e Gyasi, che non hanno fortuna.

Nella ripresa il gol in apertura di Pellegri mette in discesa la partita per gli azzurri che hanno più occasioni per raddoppiare ma trovano di fronte un Reina in serata di grazia. Contro di lui sbattono Maleh e Colombo. Per il Como nel recupero Cutrone non trova il colpo del pareggio e l’Empoli può festeggiare il ritorno ai tre punti e la conquista della parte sinistra della classifica.