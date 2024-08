Getting your Trinity Audio player ready...

Roma-Empoli, D’Aversa: “Olimpico caldo con permanenza Dybala”.

Roma-Empoli domenica 25 agosto alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Seconda giornata di campionato di serie A.

Partita diretta da Luca Zufferli. Giuseppe Perrotti di Campobasso e Marco Ceccon di Lovere gli assistenti. Federico La Penna di Roma 1 il IV ufficiale. Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Gianluca Aureliano di Bologna l’Avar.

Sfida tra Empoli di Roberto D’Aversa e Roma di Daniele De Rossi che è stata l’ultima partita della scorsa stagione. Allora in panchina toscana c’era Davide Nicola e l’Empoli con un gol last minute di Niang ha conquistato la permanenza in serie A.

Nicola ora sulla panchina del Cagliari, che nella prima giornata di campionato ha fermato sul pari la Roma.

Pari nella prima giornata di campionato anche per l’Empoli al Castellani con il Monza.

Pronto per la Roma Dybala. D’Aversa in questa prima fase sconta quattro giornate di squalifica che si porta dal Lecce.

D’Aversa: “Troveremo un ambiente molto caldo per il fatto che Dybala è rimasto. Quindi sicuramente lo stadio spingerà, ma come è sempre accaduto all’Olimpico. Chiaramente servirà dare tutto, anche il 100% potrebbe non bastare perciò ci servirà veramente una prestazione ai limiti della perfezione. Con il Monza abbiamo avuto occasioni per vincere e non siamo riusciti, con la Roma bisogna dare più del 100%. Giochiamo contro una grande squadra, sulla carta più forte di noi. Se vogliamo un risultato positivo dobbiamo avere coraggio, essere puliti tecnicamente quando abbiamo palla e lasciare meno possesso a loro. Dovremo essere bravi in tutte e due le fasi”.

De Rossi: “L’Empoli è una squadra con talento. Sarà una partita difficile. Quello che più mi è dispiaciuto in queste ultime settimane non si è mai parlato delle partite che abbiamo giocato. Noi siamo stati bravi dentro la nostra gabbia calcistica, tecnica, a isolarci un pochino. Ma non è mai facile. Sono sicuro che, se domani iniziassimo a pensare all’Empoli alle 6, alle 7 o alle 8, sarà troppo tardi. Noi lo abbiamo già fatto in questi giorni. Sappiamo che sarà una partita molto difficile. Diversa da quella del campionato passato, ma neanche così tanto. Speriamo sarà diverso il risultato finale”.