Torino-Empoli, D’Aversa: “Granata in salute, ma a noi servono punti”

Torino-Empoli sabato 15 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino

Partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A diretta da Daniele Chiffi di Padova. Assistenti Alessio Berti di Prato e Gamal Mokhtar di Lecco. Gabriele Scatena di Avezzano il IV ufficiale. Valerio Marini di Roma 1 il Var e Marco Di Bello di Brindisi l’Avar.

Torna a Torino l’Empoli di Roberto D’Aversa dopo l’impresa compiuta battendo la Juventus in Coppa Italia. Torna a Torino per incontrare i granata guidati da Paolo Vanoli.

Empoli in classifica a quota 22 punti. Torino a quota 35 punti.

Paolo Vanoli: “Tutte le squadre che incontreremo hanno motivazioni, soprattutto chi lotta per rimanere in serie A. Empoli è in un periodo negativo come risultati, ma ho visto molte partite, compresa l’impresa compiuta con la Juventus. E’ una squadra giovane, viva, che fino all’ultimo rimane in partita, con uno strepitoso girone andata. Empoli è pericolosa soprattutto fuori casa, bravissima ad attaccare in campo aperto dobbiamo stare molto attenti, soprattutto all’aspetto mentale”

Roberto D’Aversa: “Noi non intendiamo fare passi indietro rispetto al coraggio di provare sempre a giocare a calcio, ad attaccare e proporre le nostre idee. Affrontiamo una squadra in salute, che vive un ottimo momento sotto tutti i punti di vista, e che nel mercato di gennaio si è rafforzata con calciatori di livello. Certo, gli infortuni e l’emergenza continuano ma questo non cambia il fatto che dovremo andare in campo lo stesso con la volontà e la determinazione di provare a fare risultato a tutti i costi. Siamo consapevoli della difficoltà della partita e delle qualità del Torino, ma non dobbiamo arretrare nel nostro modo di interpretare la gara e di proporre il nostro gioco. Questo ci sarà utile anche per il proseguo del campionato visto che ad aprile il rush finale della stagione ci metterà dinanzi a scontri diretti fondamentali. Per arrivare bene a quelle partite occorre giocare e fare punti contro il Toro, che è squadra organizzata e in salute sia fisica che mentale”.