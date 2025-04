Troppo Napoli per (questo) Empoli: McTominay e Lukaku schiantano gli azzurri

Getting your Trinity Audio player ready...

Napoli – Empoli 3-0NAPOLI (4-3-3)

: Meret; Mazzocchi (75’ Spinazzola), Rrahmani, Juan Jesus (72’ Marin), Olivera; Gilmour (82’ Billing), Lobotka, McTominay; Politano (82’ Ngonge), Lukaku (82’ Raspadori), Neres. A disposizione: Turi, Scuffet; Okafor, Billing, Simeone, Ngonge, Hasa, Raspadori. Allenatore: Conte.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti (72’ Ebuehi); Gyasi, Grassi, Henderson (82’ Kovalenko), Pezzella; Fazzini (60’ Colombo), Cacace (82’ Sambia); Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini; De Sciglio, Tosto, Bacci, Campaniello, Konatè. Allenatore: D’Aversa

ARBITRO: Fabbri di Ravenna (Baccini-Lo Cicero)

RETI: 18’, 61’ McTominay, 56’ Lukaku

NOTE: Ammoniti Lukaku

NAPOLI – Troppo Napoli per questo Empoli. La formazione di D’Aversa, con otto assenti fra cui tre operati in settimana e per cui la stagione è finita, fa quel che può contro i partenopei che proseguono la rincorsa all’Inter capolista.

Lotta, spaventa in un paio di occasioni Meret, con un colpo di testa di Fazzini e un tiro al volo di Esposito al 40′, ma poi cede di netto sotto i colpi di un Napoli bello di notte. Lukaku è il protagonista della serata assieme a McTominay, lo scozzese autore di una doppietta, servito in entrambe le occasioni da Big Rom. Le assenze in casa della formazione di Antonio Conte pesano di meno rispetto a quelle in casa Empoli.

A Pasquetta, adesso, c’è la sfida che non si può proprio sbagliare, salvo mandare i titoli di coda anticipati alla stagione: la partita con il Venezia, appaiato al penultimo posto in classifica in serie A.