Accoltella il compagno, arrestata una donna di 47 anni

EMPOLI – Nella notte di giovedì 4 settembre i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino sono intervenuti in un’abitazione del comune di Empoli, dopo una chiamata al 112 che segnalava un’aggressione. A farne le spese un uomo italiano di 53 anni, ferito con un coltello da cucina dalla compagna convivente, una donna di 47 anni.

I militari, giunti rapidamente sul posto, hanno bloccato la donna in flagranza di reato e sequestrato l’arma: una lama di circa 30 centimetri. L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Empoli con profonde ferite da difesa agli avambracci, suturate dal personale sanitario. Non è in pericolo di vita.

Secondo i primi accertamenti, all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi di gelosia. Non risultano precedenti denunce per maltrattamenti in famiglia.

La donna, arrestata per tentato omicidio, è stata condotta al carcere di Sollicciano su disposizione della procura. Nei giorni successivi, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.