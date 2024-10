Blitz sindaco di Londa in banca: accordo per sportello bancomat

Getting your Trinity Audio player ready...

LONDA – Blitz sindaco in banca a Londa: accordo per bancomat

Blitz sindaco in banca a Londa, è finita la protesta di Tommaso Cuoretti, sindaco di Londa, comune fiorentino, che venerdì 11 ottobre si era barricato in banca. Per protestare contro la chiusura dell’unica filiale della cittadina toscana, nemmeno duemila abitanti, che fa parte della Comunità montana Montagna Fiorentina.

Cuoretti, con tanto di fascia istituzionale, era entrato in filiale e aveva comunicato la decisione di non uscire dall’istituto bancario all’orario di chiusura.

Il sindaco di Londa racconta via social dopo il suo blitz di protesta: “Ho deciso di uscire dalla filiale della Crf dopo un lungo colloquio con il direttore regionale Tito Nocentini.

Il quale dapprima mi ha detto chiaramente che non mi avrebbe mai denunciato (onde evitare figuracce) e che avrebbe solo chiamato due auto di vigilanza privata (già davanti alla banca) per garantire la mia sicurezza fintanto non avessi deciso di uscire spontaneamente.

La discussione inizialmente molto “animata” si è conclusa con l’ accordo che lo sportello bancomat per prelievi e versamenti sarà riattivato al più presto e che la banca si impegna a garantire un servizio puntuale con tutti quei clienti che per necessità “particolari” non possono recarsi in altre filiali.

Non è molto e non ho intenzione certo di smettere con la protesta, ma intanto un piccolo segnale di speranza si apre all’orizzonte”.

Tommaso Cuoretti

, 48 anni, laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive preventive e adattative, laurea triennale in Fisioterapia si è confermato per il secondo mandato sindaco alle amministrative 2024. Un trionfo quello di Cuoretti, che con la lista civica ‘Insieme per Londa’, ha stravinto con oltre il 71% dei voti