Firenze ancora bollino rosso: allerta caldo senza sosta

FIRENZE – Firenze ancora bollino rosso, il Ministero della Salute ha emanato mercoledì 17 luglio il bollettino che indica ondata di calore a elevato rischio fino a venerdì 19 luglio compreso.

Un bollino rosso che per Firenze prosegue consecutivamente dal 12 luglio. Previste temperature di 38 gradi con temperatura massima percepita di 39 gradi.

Sono 13 le città che fino a venerdì 19 luglio sono da bollino rosso, cioè la condizione di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute non solo di anziani e bambini ma anche di persone sane e attive.

Con Firenze anche Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo

La Regione Toscana ricorda i consigli e le raccomandazioni per prevenire gli effetti che le ondate di calore possono avere sulla salute delle persone, in particolare anziani, fragili ma anche dei lavoratori.

Tutti gli accorgimenti consigliati da Regione Toscana.

Regione Toscana che, ricordiamo, nei giorni scorsi, ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente con il presidente Giani e l’assessora Saccardi per vietare il lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, in condizioni di esposizione prolungata al sole, in tutta la Toscana nelle ore più calde della giornata. A motivare la decisione, valida fino al 31 agosto, i rischi legati allo stress termico per il personale di questi settori e la necessità di prevenire conseguenze che possono essere anche gravi per la salute.