Menu per celiaci nel ristorante ma senza l’autorizzazione: chiusura e multa a Cecina

CECINA – Continuano i controlli dell’arma sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per monitorare il rispetto della normativa in materia di igiene e della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici della Costa degli Etruschi.

In particolare, i militari, a seguito di capillari verifiche in esercizi pubblici, hanno riscontrato criticità ed irregolarità in un esercizio pubblico di Cecina. Gli ispettori dell’Arma hanno rilevato che il titolare di un ristorante del centro cittadino risultava esercitare l’attività di preparazione e manipolazione di alimenti senza glutine, con la presenza di menù per persone affette da celiachia, in assenza di specifica notifica sanitaria e della registrazione all’autorità competente a mezzo della cosiddetta scia.

In collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stata disposta l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività sino ad avvenuta risoluzione delle criticità ed è stata elevata una sanzione pari a mille euro a carico del titolare.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del Nas in collaborazione con l’arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.