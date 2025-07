Si ribalta con l’auto e finisce in un campo a Cascina

Getting your Trinity Audio player ready...

CASCINA – Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo.

È successo a Cascina dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere il conducente.

I fatti risalgono alla notte trascorsa, intorno alle 2, in via Tosco Romagnola. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ferito dall’autovettura per poi consegnarlo al personale sanitario. La squadra ha poi messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento.

Sul posto, oltre a 118 e vigili del fuoco, anche i carabinieri per i rilievi di loro competenza e per chiarire la dinamica della carambola.