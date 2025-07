Getting your Trinity Audio player ready...

CECINA – I vigili del fuoco del distaccamento di Cecina, sono intervenuti intorno alle 15 su un incendio che è divampato nel retro del magazzino di un supermercato lungo la via Aurelia a Cecina e che ha coinvolto dei pallet di legno e materiale di imballaggio.

Sul posto anche la Polizia. Non si segnalano persone coinvolte nell’incendio e le cause sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e degli agenti del locale commissariato.