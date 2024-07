Furti in appartamento, scoperta una nuova tecnica che agevola gli scassinatori

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Un avviso attaccato sulle porte delle abitazioni affittate a turisti stranieri con sopra scritto in inglese “molto importante non chiudere la porta con la chiave dall’esterno” è una delle ultime trovate dei ladri d’appartamento.

In questo modo gli stessi inquilini rendono più agevole il lavoro degli scassinatori che con una semplice lastra possono aprire in pochi attimi le serrature chiuse senza mandate di sicurezza.

A scoprire concretamente all’opera nel capoluogo toscano questo escamotage, è stata ieri pomeriggio (23 luglio) la polizia, che beccato due giovanissimi sospettati di un grosso colpo in un appartamento turistico del centro storico in via del Moro.

La ragazza di 20 anni ed il ragazzo di 16, si sono incamminati verso la basilica di San Lorenzo quando improvvisamente, arrivati in via del Giglio, il minorenne si è fermato aprendo lo zaino che portava in spalle, da cui gli agenti hanno intravisto sporgere delle buste riportanti marchi di note firme della moda italiana. E’ scattato subito il controllo: i due nascondevano diverse paia di scarpe dal valore di qualche migliaio d’euro, portate via pochi attimi prima da un appartamento della palazzina in via del Moro, abitato in questo periodo da alcune turiste statunitensi.

Dallo zaino sono saltati fuori 3 cacciaviti a taglio e 2 chiavi inglesi, mentre dalla borsa che la 20enne aveva a tracolla, un paio di forbici e una lastra in plastica. Come noto, lastre simili vengono anche legittimamente utilizzate nei casi di emergenza quando inavvertitamente si resta chiusi fuori casa senza chiavi senza aver dato naturalmente le mandate.

Le inquiline avrebbero confermato di aver lasciato la loro abitazione senza chiudere a chiave, seguendo le indicazioni riportate su un foglio di carta trovato attaccato sulla loro porta. Avvisi sulla cui origine gli investigatori stanno indagando: gli agenti ne hanno trovati almeno due nello stesso edificio.

L’appello della polizia ai turisti stranieri – ma anche a tutti i cittadini – è “Pay attention, lock up the door of your apartment” ovvero “Attenzione! Chiudi sempre a chiave la tua porta di casa”.

Arrestata la 20enne con l’accusa di furto in appartamento in concorso, denunciato il minore. Le tre donne americane, Esther, Jinny e Sarah, hanno lasciato questo messaggio di ringraziamento agli agenti: “Dio benedica la polizia italiana – la migliore del mondo!”.