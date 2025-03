Il vescovo di Fiesole Stefano Manetti nuovo segretario della Conferenza episcopale toscana

FIRENZE – La Conferenza episcopale italiana ha un nuovo segretario.

È monsignor Stefano Manetti, vescovo di Fiesole. La conferenza ha accolto le dimissioni di monsignor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia e di Pescia, al quale è stata espressa gratitudine per il servizio svolto in tale ufficio per 18 anni.

È poi risultato eletto Moderatore del tribunale ecclesiastico regionale etrusco e referente per l’attività dei tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro.

A seguito della richiesta giunta dai cappellani carcerari della Toscana, di poter avere un vescovo come referente regionale, la Conferenza episcopale toscana ha indicato per questo ruolo monsignor Mario Vaccari, vescovo di Massa Carrara Pontremoli e delegato Cet per il servizio alla carità.

La Conferenza Episcopale Toscana è quindi tornata a riunirsi lunedì 17 marzo alla casa Mater Ecclesiae di Massa Marittima. Il presidente, cardinale Augusto Paolo Lojudice, ha riferito sui lavori del Consiglio permanente della Cei, soffermandosi in modo particolare sul percorso verso l’Assemblea sinodale nazionale che riunirà le delegazioni di tutte le diocesi italiane a Roma dal 31 marzo, e sula relazione tenuta da monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, presidente della Caritas italiana, sulla necessità di una sempre maggiore sinergia tra le realtà locali e quella nazionale in ordine al servizio agli ultimi e alla funzione pedagogica che la Caritas deve avere.

I vescovi hanno incontrato Andrea Blandi, presidente di Uneba Toscana, l’organizzazione che riunisce enti privati di ispirazione cattolica, la consigliera regionale di Uneba Valentina Blandi e Alberto Corsinovi, presidente della Federazione delle Misericordie toscane. Dall’incontro è emersa l’importanza del lavoro prezioso di presenza capillare sul territorio svolto dagli enti del terzo settore in ambito sociale e sanitario, e l’auspicio di una sempre più proficua collaborazione che metta in rete tutte le realtà che operano in questo ambito.

È stato rinnovato l’impegno della Conferenza episcopale toscana per un pellegrinaggio in Terra Santa, che è stato programmato dal 9 al 13 giugno prossimi. I vescovi hanno incontrato fra Matteo Brena, commissario di Terra Santa per la Toscana, per concordare il programma del viaggio che prevede anche un incontro col patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pierbattista Pizzaballa.

Nella precedente riunione del 3 marzo, i vescovi toscani avevano incontrato la presidente, Chiara Griffini, e la coordinatrice, Emanuela Vinai, del Servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, a consolidamento di un percorso che la chiesa in Italia va compiendo a tutti i livelli, anche i più periferici, per offrire concreta vicinanza alle vittime ed efficaci proposte educative per essere casa sicura per tutti. Presente anche l’incaricata regionale per tale servizio, suor Tosca Ferrante e Stefano Lassi, che con il vescovo delegato. monsignor Carlo Ciattini, sono un riferimento diretto in questo ambito per le diocesi toscane.

I vescovi hanno quindi provveduto ad alcune nomine. Alessandra Cavallini, della Diocesi di Livorno, è stata confermata Segretaria generale della Consulta regionale delle aggregazioni laicali della Toscana; don Renato Monacci, dell’arcidiocesi di Lucca, è stato confermato Assistente unitario regionale dell’Azione Cattolica; don Simone Imperiosi, della diocesi di Fiesole, è stato confermato Correttore Regionale delle Misericordie toscane; don Rolando Spinelli, dell’arcidiocesi di Firenze, è stato nominato consigliere ecclesiastico di Coldiretti Toscana; i vescovi hanno confermato l’elezione di Maria Francesca Bini incaricata regionale della Fuci per la Toscana

È stato infine approvato il patrocinio della Conferenza episcopale toscana per due iniziative di importante valenza culturale: una mostra con cui la Provincia di Lucca ricorderà circa quaranta sacerdoti, provenienti da diverse diocesi, che furono impegnati sul territorio in difesa della popolazione durante l’occupazione nazifascista; un convegno sulla musica liturgica promosso dalla Comunità di San Leolino.