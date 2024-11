In fiamme un tir carico di pancali sulla A1

Getting your Trinity Audio player ready...

SCANDICCI – Doppio incendio di mezzi a motore a cavallo fra l’11 e il 12 novembre in provincia di Firenze.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa del comando di Firenze sono intervenuti sulla A1, in direzione nord, tra i caselli di Impruneta e Villa Costanza per l’incendio di un mezzo pesante che trasporta pancali. Sul posto sono state inviate una squadra e due autobotti e l’intervento è durato a lungo per la necessità di bonifica e smassamento dei materiali in fiamme.

Nella notte in via Fiorentina a Fucecchio sono invece andate in fumo quattro auto nel parcheggio di un rivenditore. Sono state inviate due squadre da Empoli e da Castelfranco e un’autobotte. Giunte sul posto hanno effettuato lo spegnimento e al termine delle operazioni la bonifica e gli atti di rito.