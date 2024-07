Lancia in strada le tegole dal tetto di un condominio

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – È salito sul tetto di un condominio e ha iniziato a lanciare le tegole sulla via pubblica.

È successo stanotte (4 luglio) in via Guelfa a Firenze: a recuperare l’uomo dal tetto in evidente stato di alterazione, sono intervenuti alle 2 di notte i vigili del fuoco del comando di Firenze, in supporto agli agenti della polizia, già sul posto.

I vigili, per mezzo dell’autoscala, hanno fatto salire sul cestello due agenti ed insieme hanno raggiunto l’uomo per poi disinnescare la situazione.