Nascondono 14 chili di hashish nella camera d’albergo: arrestati in tre a Firenze

FIRENZE – Si presentano in un albergo del quartiere fiorentino delle Cure per notificare un atto e trovano un vero e proprio deposito della droga.

I Carabinieri della stazione di Firenze Uffizi hanno arrestato tre persone, tutte marocchine di 19, 28 e 31 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari sono arrivati all’albergo per notificare un provvedimento nei confronti di un soggetto, che risultava lì alloggiato. All’interno, oltre alle tre persone, però, hanno trovato 15mila euro circa in contanti, oltre 14 chili di hashish e quasi un etto di cocaina. L’uomo oggetto della notifica ed i due altri connazionali che, dalla sera precedente, avevano in uso la stanza d’albergo sono stati arrestati e condotti al carcere di Sollicciano, a disposizione della procura di Firenze.

L’attività dei carabinieri, negli ultimi giorni, si è intensificata. Altri quattro gli arresti eseguiti. Uno per l’esecuzione un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della procura di Firenze, nei confronti di un 33enne senza fiissa dimora, a fronte di ripetute violazioni del provvedimento dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria precedentemente adottato nei suoi confronti per reati in materia di droga. In manette anche un 49enne che ha spintonato il personale di vigilanza di un supermercato di via di Novoli, dopo essere stato sorpreso con merce rubata per 500 euro circa. Infine sono finiti nei guai un 26enne tunisino ed un 25enne del Gabon rispettivamente trovati in possesso di 3 chili circa di stupefacente, il primo, e 76 dosi di crack e 8 dosi di cocaina, il secondo, in occasione di controlli effettuati durante le normali pattuglie.