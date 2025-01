Nei magazzini la merce con marchi contraffatti: maxi sequestro della Finanza

SESTO FIORENTINO – Maxi sequestro di merce con marchi contraffatti dalla Guardia di Finanza.

I militari del Comando di Firenze, nell’ultimo mese, hanno eseguito due distinte operazioni nei confronti di due persone di nazionalità cinese dediti alla commercializzazione all’ingrosso di accessori di abbigliamento di note case di moda, che hanno portato al sequestro diverse decine di migliaia di pezzi contraffatti.

In dettaglio, le Fiamme Gialle fiorentine, al termine di un’ampia ed articolata attività di intelligence all’Osmannoro, nel Comune di Sesto Fiorentino, hanno sottoposto a sequestro complessivamente 36.498 articoli di pelletteria (borse e cinture) riproducenti il marchio figurativo Ralph Lauren e 19.50 metri di tessuto con i marchi Fendi e Michael Kors, tutti risultati contraffatti.

Le indagini condotte dai finanzieri, partite dallo sviluppo investigativo di informazioni acquisite direttamente sul territorio, sono state da subito focalizzate sull’individuazione dei soggetti coinvolti e dei locali potenzialmente utilizzati dagli stessi per lo stoccaggio dei prodotti illeciti. Le successive attività sono state incentrate sul monitoraggio, per mezzo di sistemi tradizionali e con l’ausilio dei più moderni strumenti investigativi, delle persone implicate. Una volta individuati i luoghi di stoccaggio della merce, sono stati posti in essere gli interventi repressivi.

Nell’ambito delle prima delle due attività di indagine, è stata accertata la commercializzazione di accessori di abbigliamento riportanti un logo riconducibile al famoso simbolo Ralph Lauren, in maniera da trarre in inganno il consumatore circa l’originalità del prodotto acquistato. Il celebre pittogramma, costituito da un giocatore di polo a cavallo, introdotto per la prima volta nel 1972 dalla nota maison, è da decenni uno dei simboli più riconoscibili nel mondo della moda.

Il secondo intervento è stato invece concluso con il sequestro di tessuto riproducente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, il marchio figurativo composto dalle due F capovolte e contrapposte, che contraddistingue da anni la casa di moda Fendi. Il monogramma con la famosa doppia F, anche chiamata Zucca invertita, è da più di 50 anni impresso nell’immaginario collettivo come il logo riconducibile alla maison francese.

Nell’ambito della stessa attività sono state sottoposte ad atto restrittivo anche diverse metrature di tessuto riproducenti falsamente il logo MK che caratterizza il brand dello stilista Michael Kors.

L’esame della merce, eseguito da tecnici specializzati in materia, ha confermato la falsificazione dei prodotti in sequestro. I responsabili sono stati segnalati alla procura di Firenze per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.