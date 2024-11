Occupano il locale tecnico di un condominio e ci bivaccano: allontanati dalla municipale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Occupazione abusiva e situazioni di degrado a Firenze, doppio blitz della polizia municipale in zona San Jacopino. Il reparto antidegrado martedì è intervenuto in un immobile in via Toselli e nel giardino di via Galliano.

Il primo intervento è stato disposto su richiesta dell’amministratore di condominio del palazzo per liberare i locali tecnici occupati da alcune persone. Si trattava di senza fissa dimora che lo utilizzavano come dormitorio impedendo l’accesso a questi spazi condominiali e quindi l’esecuzione di lavori di manutenzione, la lettura dei contatori e l’accensione dell’impianto di riscaldamento. Gli agenti sul posto hanno trovato due persone che sono state identificate. I locali sono stati liberati e messi in sicurezza da parte di una ditta incaricata dal condominio.

Poi gli agenti si sono spostati nel vicino giardino di via Galliano. L’area verde, già interessata da controlli programmati, è stata oggetto di segnalazioni di residenti per la presenza di persone che, con il loro comportamento, creano disagio e timore, ai frequentatori, soprattutto anziani e bambini, del giardino. Sono stati identificate cinque uomini che poi si sono allontanati.

“Non ci fermiamo e non ci fermeremo – sottolinea l’assessore alla sicurezza urbana,Andrea Giorgio – In città non ci devono essere zone franche. La sicurezza è un diritto universale di tutti e tutte e lavoriamo ogni giorno per migliorarla”.

Sul tema delle occupazioni abusive in zona San Jacopino è recentemente intervenuto anche il presidente del quartiere 1 Mirco Rufilli chiamando in causa direttamente l’Inps proprietaria dell’immobile all’angolo tra via Toselli e via Galliano dove, da tempo, sono presenti alloggi occupati . “Qualche giorno fa ho inviato una lettera alla proprietà ribandendo la necessità di mettere in sicurezza l’edificio ed è arrivato un importante riscontro. Si è aperto un canale diretto con il direttore centrale del patrimonio Inps Ferdinando Montaldi che ringraziamo per la disponibilità di aprire a breve un tavolo di discussione con tutti i soggetti preposti a trovare una soluzione per l’immobile e la vivibilità del rione”.