Prima campanella: sono 43521 gli iscritti nelle scuole della Metrocittà di Firenze

FIRENZE – Inizia l’anno scolastico per 43521 alunni delle scuole superiori nel territorio metropolitano per un totale di 2009 classi. Sono 8533 le nuove iscrizioni alle classi prime delle Scuole secondarie II grado statali della Città metropolitana di Firenze.

“Da lunedì – dichiara Sara Funaro, sindaca della città metropolitana– si torna a scuola e al centro ci sono gli studenti. A tutti e a tutte voglio esprimere la mia stima e la mia fiducia e sottolineare l’impegno per accompagnarli con misure che preparino un futuro per tutti. Dunque auguri di buon inizio per gli studenti, in particolare per chi inizia il primo anno e per chi a giugno farà l’esame finale per il diploma: sembra un traguardo lontano ma invece vi aspetta un periodo intenso che finirà prima che ve ne accorgiate. Buono studio”.

Il trend sull’orientamento scolastico evidenzia che la tipologia di istruzione liceale è stata la più scelta dagli studenti con il 43,32% nell’anno scolastico 2023/24 seguita dalla tecnica con il 35,95% e per finire la professionale con il 20,73%.

Negli ultimi cinque anni scolastici si nota che tra gli indirizzi di studio più frequentati il liceo classico ha avuto un leggero calo come anche lo scientifico ordinario mentre sono aumentati gli studenti negli indirizzi linguistici e scientifico-scienze applicate.

Sono aumentati anche gli studenti degli indirizzi di scienze umane, soprattutto nell’articolazione economico-sociale. Per i professionali la scelta maggiore ricade sull’indirizzo alberghiero mentre per i tecnici sull’indirizzo turistico.

La Città Metropolitana di Firenze ha in carico quaranta istituti secondari di secondo grado, distribuiti su sessanta edifici in tutto il territorio. Oltre a progetti per nuove costruzioni, l’Ente segue l’iter per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, finanziate autonomamente o cofinanziate, grazie a fondi statali, di altri enti e del Pnrr.

Attualmente sono in corso i seguenti lavori negli istituti di Firenze: adeguamento sismico del liceo Leonardo da Vinci, importo totale 5.466.536 euro, consegna ottobre 2022 e fine lavori stimata nel corso del 2025; adeguamento sismico dell’istituto Calamandrei, sede di Via Milazzo, importo totale 2.706.289 euro, consegna giugno 2024 e fine lavori prevista a dicembre 2025; adeguamento sismico e degli impianti elettrici dell’istituto Marco Polo di Via Lungarno de Nicola, importo totale 1.335.946 euro, consegna giugno 2024 e fine lavori prevista a gennaio 2025; realizzazione della nuova palestra per l’istituto agrario, importo totale 7.785.253 euro, consegna novembre 2023 e fine lavori prevista a marzo 2026;

recupero funzionale ed architettonico del IV piano e della copertura del liceo Dante di via Puccinotti, importo totale un milione di euro, consegna luglio 2024 e fine lavori prevista ad agosto 2025; realizzazione di nuovo edificio scolastico secondario di secondo grado area Pascoli/San Salvi, importo totale 5.375.464, consegna novembre 2023 e fine lavori prevista a maggio 2025; restauro e consolidamento strutturale delle coperture del liceo Michelangiolo, importo totale 1.450.902 euro; lavori per la realizzazione e manutenzione della copertura dell’istituto Sassetti-Peruzzi, importo totale 226.000 euro, consegna prevista per settembre e ultimazione prevista entro marzo 2025.

Empoli Progetto complessivo di riqualificazione in corso che prevede in particolare:

adeguamento sismico Istituto Fermi – da Vinci per 6.390.000 euro; ampliamento Istituto Ferraris in Bioarchitettura per 3.600.000 euro e progetto di costruzione nuova sede per 7.700.000 euro con 25 aule, laboratori e palestra; per l’Istituto Virgilio adeguamento sismico e antincendio per 5.075.000 euro e progettazione esecutiva di un nuovo Liceo Artistico.

Castelfiorentino Piscina Castelfiorentino, Enriquez, per 1.968.000 euro.

Fucecchio Nuova Palestra dell’Istituto Cecchi a Fucecchio per 1.400.000 euro

Borgo San Lorenzo Nuova palestra Chino Chini a Borgo San Lorenzo per 3.974.000 euro.

Figline e Incisa Adeguamento sismico della succursale dell’Istituto Vasari a Figline e Incisa Valdarno per 1.773.307 euro Lucernari e facciate Vasari

Sesto Fiorentino Si è concluso l’iter amministrativo relativo al permesso di costruire il prefabbricato nel Comune di Sesto Fiorentino per gli studenti della succursale di Campi del Liceo Agnoletti. Nei prossimi giorni verrà avviato il cantiere.

Per l’inizio dell’anno scolastico si sono studiate soluzioni alternative in collaborazione con la direzione dell’istituto.